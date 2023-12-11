Осужденный за педофилию вел из колонии переписку с девочкой и требовал у нее личные фото

Школьница с Сахалина переписывалась с заключенным, отбывающим наказание в казанской колонии за связь с несовершеннолетней. Об этом сообщает Mash Iptash.

Как пишет Telegram-канал, 34-летнего мужчину лишили свободы за то, что он развратил ребенка и распространял порнографию. Уже находясь в исправительной колонии, он зарегистрировался в соцсетях, чтобы найти себе новую жертву.

На его сообщения ответила 13-летняя девочка из Сахалинской области, которой польстило внимание взрослого. Она охотно присылала ему свои обнаженные фото и поддерживала интимную переписку.

Через некоторое время новый знакомый стал угрожать школьнице, обещая опубликовать ее откровенные сообщения в открытом доступе. Мужчина требовал у девочки раздеться и поговорить с ним по видеосвязи. О попытке шантажа узнали следователи, они уже возбудили на педофила новое уголовное дело.

Ранее экс-полицейский и педофил вышел из колонии и продолжил приставать к мальчикам в метро.