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Российская пенсионерка отправилась под суд после того, как нашла в ресторане кошелек

В Воронеже пенсионерка нашла кошелек и получила условный срок

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Depositphotos

Жительница Воронежа оказалась в суде после того, как нашла чужой кошелек. Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда города.

По версии следствия, 63-летняя женщина нашла кошелек в одном из ресторанов Воронежа. Внутри она нашла 280 тысяч рублей, которые забрала себе и потратила на личные нужды.

В результате местную жительницу приговорили к восьми месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Суд принял во внимание то, что у женщины есть хронические заболевания и отсутствие судимостей. Более того, мужчина, у которого пенсионерка украла деньги, не настаивал на строгом наказании.

Ранее в Петербурге пенсионера задержали за нападение с ножом на соседку по коммунальной квартире.

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