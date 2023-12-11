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Ярославцу отменили приговор за госизмену

Апелляционный суд отменил приговор за госизмену торговцу двигателями Намазову

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Ровшан Намазов/VK

Апелляционный суд отменил приговор за госизмену торговцу двигателями Ровшану Намазову. Об этом сообщает РБК.

Приговор по статьям контрабанда организованной группой и госизмена был вынесен Ярославским областным судом 8 сентября.

Ровшан Намазов был арестован в марте 2023 года.

Согласно странице Намазова в социальной сети «ВКонтакте» (в последний раз был в сети 10 февраля), он активно путешествует и делится фотографиями. В частности, за последние несколько лет он посетил ряд арабских регионов: Тунис, Абу-Даби и Дубай.

Намазов также является соучредителем ТСЖ «Космос» в Ярославле. Председатель товарищества сообщил изданию, что Намазов прописан и живет в четырехкомнатной квартире с семьей, но о его профессиональной деятельности ничего не знает. Предположительно, его сын Асим Намазов занимает пост руководителя отдела правовой работы администрации Ярославля.

Судя по данным реестра юрлиц, Намазов родился в Грузии, с 1996 года занимался торговлей пищевыми продуктами, а затем скупкой и продажей деталей для крупногабаритных автомобилей. На различных форумах издание обнаружило ряд объявлений Намазова, касающихся деталей для машин МАЗ, «КамАЗ», БЕЛАЗ, КрАЗ, Урал и других.

Ранее ФСБ задержала жителя Калининградской области за госизмену.

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