В Сибири посетитель ресторана украл из заведения новогоднюю елку

В Томске мужчина украл искусственную новогоднюю елку, установленную у входа в ресторан. Нарушителя задержали. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Инцидент произошел в ресторане на улице Гагарина. Прибывшие на место полицейские, изучив записи с видеокамер наблюдения, установили, что дерево забрал один из посетителей ресторана, покидая заведение.

Правоохранители установили личность нарушителя: им оказался ранее судимый 28-летний житель города.

«Подозреваемый пояснил, что на момент преступления находился в состоянии алкогольного опьянения, а когда понял, что совершил, то выбросил ель», — рассказали в полиции.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «кража».

Ранее в Москве двое мужчин дважды попытались украсть шампунь в ТЦ, но потерпели неудачу и похитили елку.