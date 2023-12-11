Пенсионерка отдала мошенникам пять миллионов рублей ради «спасения» дочери

В Петербурге полиция разыскивает аферистов, которые обманом выманили у пожилой женщины пять миллионов рублей. Об этом сообщает УМВД региона в Telegram-канале.

С заявлением в полицию обратилась 92-летняя жительница Петербурга, женщина сообщила, что 9 декабря ей на домашний телефон позвонил неизвестный.

Мужчина сообщил, что дочь пожилой женщины якобы стала виновницей ДТП и для спасения ее от уголовной ответственности необходимы деньги. Испуганная пенсионерка согласилась отдать имевшиеся у нее пять миллионов рублей, деньги женщина передала курьеру.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о мошенничестве. Криминалисты сняли отпечатки пальцев и следы обуви курьера. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее мошенники выманили у российской пенсионерки жилье и 12 млн рублей.