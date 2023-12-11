Госдума намерена усилить ответственность в сфере перевозок пассажиров

Законопроект об усилении ответственности за незаконную деятельность в сфере перевозок пассажиров автобусов, троллейбусов и трамваев будет рассмотрен Госдумой во втором чтении после одобрения поправок парламентским комитетом по госстроительству и законодательству. Об этом сообщает ТАСС.

Законопроект с изменениями в КоАП РФ был внесен в Госдуму правительством в октябре 2019 года, в первом чтении депутаты рассмотрели и приняли его в феврале 2022 года.

«Авторы инициативы отмечали, что усиление ответственности за незаконную деятельность в сфере перевозок пассажиров необходимо в связи с большим количеством действующих перевозчиков и недостаточностью мер административной ответственности», — говорится в публикации.

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