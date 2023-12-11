Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Госдума намерена усилить ответственность в сфере перевозок пассажиров

Госдума рассмотрит во 2-м чтении законопроект об ответственности в сфере перевозок

close
100%
Shutterstock

Законопроект об усилении ответственности за незаконную деятельность в сфере перевозок пассажиров автобусов, троллейбусов и трамваев будет рассмотрен Госдумой во втором чтении после одобрения поправок парламентским комитетом по госстроительству и законодательству. Об этом сообщает ТАСС.

Законопроект с изменениями в КоАП РФ был внесен в Госдуму правительством в октябре 2019 года, в первом чтении депутаты рассмотрели и приняли его в феврале 2022 года.

«Авторы инициативы отмечали, что усиление ответственности за незаконную деятельность в сфере перевозок пассажиров необходимо в связи с большим количеством действующих перевозчиков и недостаточностью мер административной ответственности», — говорится в публикации.

11 декабря в Госдуме предложили ограничить катания на тюбингах специальными местами.

10 декабря стало известно, что кондуктор выгнала детей из автобуса в 30-градусный мороз из-за неработающего терминала.

29 ноября в Подмосковье 99-летнюю пенсионерку госпитализировали после аварии с маршруткой.

Ранее россияне назвали трамвай самым безопасным транспортом на зимних дорогах.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами