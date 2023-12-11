Металлическую сетку извлекли из пищевода россиянина врачи в Подмосковье

В Видновской больнице врачи спасли мужчину, который жаловался на кашель и проблемы с дыханием. Об этом сообщает Минздрав Московской области.

37-летний мужчина обратился к врачам из-за сильного кашля, проблем с дыханием и ощущением постороннего предмета в горле. В ходе обследования в пищеводе мужчины было обнаружено инородное тело — металлическая сетка.

«Сетка диаметром почти два сантиметра находилась глубоко и при извлечении могла поранить стенки пищевода. Мы решили извлечь инородный предмет щипцами для биопсии — инструментом, используемым для забора биологического материала», — рассказала заведующая клинико-диагностическим отделением Видновской больницы Татьяна Шашкова.

Как сетка оказалась в организме, пациент объяснить не смог. Состояние мужчины не вызывает у врачей опасений, он выписан на амбулаторное лечение.

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