Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Металлическую сетку извлекли из пищевода россиянина врачи в Подмосковье

В Подмосковье врачи извлекли металлическую сетку из пищевода мужчины

close
100%
Минздрав Московской области

В Видновской больнице врачи спасли мужчину, который жаловался на кашель и проблемы с дыханием. Об этом сообщает Минздрав Московской области.

37-летний мужчина обратился к врачам из-за сильного кашля, проблем с дыханием и ощущением постороннего предмета в горле. В ходе обследования в пищеводе мужчины было обнаружено инородное тело — металлическая сетка.

«Сетка диаметром почти два сантиметра находилась глубоко и при извлечении могла поранить стенки пищевода. Мы решили извлечь инородный предмет щипцами для биопсии — инструментом, используемым для забора биологического материала», — рассказала заведующая клинико-диагностическим отделением Видновской больницы Татьяна Шашкова.

Как сетка оказалась в организме, пациент объяснить не смог. Состояние мужчины не вызывает у врачей опасений, он выписан на амбулаторное лечение.

Ранее девушка едва не задохнулась, случайно проглотив зубную щетку.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами