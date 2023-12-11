Житель США дважды выиграл по $10 млн в лотерею

В США мужчина купил в одном и том же месте два лотерейных билета и выиграл по $10 млн. Об этом сообщает New York Post.

По информации издания, житель Бруклина Уэйн Мюррей впервые выиграл $10 млн в лотерею в августе 2022 года. Тогда мужчина приобрел лотерейный билет в магазине на заправке — он стоил $30.

Спустя год после произошедшего он вновь купил на той же заправке лотерейный билет и снова выиграл аналогичную сумму денег. О своих эмоциях и планах Мюррей не рассказал.

Сотрудница заправки, где мужчина дважды покупал выигрышные билеты, назвала Мюррея скромным и дружелюбным. Он ведет скромный образ жизни и живет с матерью и двоюродной бабушкой, за которыми ухаживает.

«Он мог бы уехать из этого района после первой победы, но остался при своем. Деньги меняют многих людей, но он никогда ничем не хвастался и не делал ничего в таком роде», — рассказала американка.

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