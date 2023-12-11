Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Житель США дважды выиграл по $10 млн в лотерею

В США мужчина дважды выиграл в лотерею по $10 млн, купив билеты в одном месте

close
100%
Shutterstock

В США мужчина купил в одном и том же месте два лотерейных билета и выиграл по $10 млн. Об этом сообщает New York Post.

По информации издания, житель Бруклина Уэйн Мюррей впервые выиграл $10 млн в лотерею в августе 2022 года. Тогда мужчина приобрел лотерейный билет в магазине на заправке — он стоил $30.

Спустя год после произошедшего он вновь купил на той же заправке лотерейный билет и снова выиграл аналогичную сумму денег. О своих эмоциях и планах Мюррей не рассказал.

Сотрудница заправки, где мужчина дважды покупал выигрышные билеты, назвала Мюррея скромным и дружелюбным. Он ведет скромный образ жизни и живет с матерью и двоюродной бабушкой, за которыми ухаживает.

«Он мог бы уехать из этого района после первой победы, но остался при своем. Деньги меняют многих людей, но он никогда ничем не хвастался и не делал ничего в таком роде», — рассказала американка.

Ранее россиянин выиграл в лотерею 50 млн рублей, не угадав ни одного числа.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами