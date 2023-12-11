На Ямале введут новую меру поддержки для участников СВО

С 1 января 2024 года участники специальной военной операции (СВО) и их семьи смогут получить социальную выплату или строительство жилья, сказал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в ходе прямой линии.

По его словам, размер выплаты составит 500 тыс. рублей, которые можно будет направить на оплату первоначального взноса или основного долга по ипотеке.

Артюхов добавил, что новой мерой поддержки смогут также воспользоваться и ветераны боевых действий.

«Распространим меры поддержки не только на участников СВО, но и на всех ветеранов боевых действий. Сейчас, конечно, все внимание уделяется тем, кто сегодня на передовой, но и ветераны Афганской кампании, конфликтов на Кавказе — они все защищали нашу страну, были в горячих точках. Недавно встречался с нашими защитниками разных поколений, запрос на это есть. Поэтому считаю правильным распространить действие меры на всех ветеранов боевых действий», — сказал Артюхов.

Сейчас ветераны боевых действий и их семьи на Ямале получают приоритет при участии в региональной программе «Молодая семья» и программе «Сотрудничество» при переезде в Тюменскую область.

Кроме того, им предоставляется первоочередное право на получение денежной выплаты взамен земельного участка в рамках окружной программы для многодетных семей и соцподдержки для индивидуальных застройщиков.