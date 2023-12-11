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Россиянам рассказали, что нельзя дарить на Новый год Дракона 2024

ОСН: зеленые шапки, духи, шампунь и алкоголь — запретные подарки в год Дракона

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Depositphotos

Предстоящий 2024 год — год Дракона, который, по мнению китайских звездочетов, любит помпезность и роскошь. Однако подарки, сделанные в праздник, необязательно должны быть очень дорогими — достаточно придерживаться стоп-листа, который включает в себя запретные для символа года вещи и предметы. В их числе — духи, алкоголь и зеленые головные уборы, выяснила Общественная Служба Новостей.

Если подарок будет скромным, то к нему следует приложить какой-то приятный сюрприз. Считается, что Дракон не оценит бесполезные дешевые мелочи и подарки, сделанные своими руками.

Не следует дарить туалетные принадлежности: расчески, гели для душа, шампуни и мыло. Под запрет попадают все подарки с резким запахом — духи, туалетная вода. Считается также, что домашние простые вещи — пижамы, футболки, тапочки — также не в духе царственного Дракона. Помимо этого, по приметам нельзя дарить зеленые шляпы, шапки, так как это ассоциируется с медленно ползущей к цели черепахой.

Кроме того, «не любит» символ года все жидкие подарки, в том числе алкоголь. Не следует дарить зеркала, ножи, зонты, медикаменты и все, что связано с огнем, который будет «конкурировать» с Драконом, — свечи, зажигалки, фейерверки. Воздержаться также советуют от подарков, связанных с прошлым, к примеру, старых фотографий.

Напомним, что также, согласно поверьям, на новогодний стол в предстоящие праздники нельзя подавать блюда из крольчатины, зайчатины, а также выпечку со сгущенкой и консервы.

Ранее россиянам рассказали, в каких нарядах лучше всего встречать год Дракона.

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