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Россиянам объяснили, помогает ли мороженое при боли в горле

Врач Алендеев: мороженое может приглушить боль в горле

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Christinne Muschi/Global Look Press

Боль в горле многие связывают с переохлаждением, однако воспаление вызывает не холод, а вирусные и бактериальные инфекции, атакующие организм с ослабленным иммунитетом. Об этом в эфире Tsargrad.tv рассказал врач общей практики Сергей Алендеев. Так же он объяснил, как действует мороженное на пораженную глотку.

«Мороженое при боли в горле будет работать так же, как пакет льда, приложенный к месту ушиба. <...> Мороженое снижает температуру воспаленных тканей и тормозит действие на передачу боли. Это такая местная анестезия, обезболивающий эффект в данном случае связывается с активацией рецепторов», — объяснил Алендеев.

При этом он подчеркнул, что вылечить горло мороженое не сможет, а лишь облегчит симптомы. Терапию лучше всего подбирать вместе с врачом, заключил специалист.

До этого Алендеев рассказал, как снизить артериальное давление без лекарств. По его словам, на сердечно-сосудистую систему благотворно влияют миндаль, снижающий уровень холестерина, листовая капуста, репа и любая зелень.

Ранее врач объяснил, почему нельзя лечить горло народными средствами.

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