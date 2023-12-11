В России призвали наказать картели, виновные в завышении цен на яйца

Рост цен на яйца в России может быть вызван картельным сговором бизнеса, считает заслуженный юрист России Иван Соловьев. Уголовная статья за это нарушение в России не работает, заявил он в беседе с Общественной Службой Новостей и призвал власти страны «перестать миндальничать» с компаниями, которые «залезают в карман» к россиянам.

В России за картельный сговор есть административная и уголовная ответственность по статье 178 УК РФ. По ней предусмотрено наказание в виде трех лет лишения свободы, которое назначается лишь в крайних случаях, пояснил юрист. Для применения наказания нужно доказать сразу несколько признаков, в том числе наличие картельного сговора и общественно опасные последствия.

«Никто не боится последствий, и поэтому правоохранителям приходится искать дополнительные нарушения у обнаглевших бизнесменов, чтобы привлечь их к ответственности за них, — заявил Соловьев. — Это может быть злоупотребление полномочиями, неуплата налогов и многое другое. Так что к картелям применяют административные наказания и штрафы».

Государству следует быть жестче в подобных нарушения и «перестать миндальничать», убежден Соловьев. По его мнению, в России недооценивают опасность картельных сговоров, из-за которых страдают потребители.

«Думаю, если на то будет политическая воля, проблему удастся решить, и цены на яйца, как и на другие товары народного потребления, не будут бить по карманам россиян», — заключил он.

Напомним, генпрокурор Игорь Краснов поручил проверить деятельность российских производителей и продавцов яиц для пресечения нарушений при ценообразовании. Прокуроры регионов вместе с антимонопольными органами должны выяснить причины повышения цен на яйца за год более чем на 40%.

Эксперт ранее заявил, что стоимость яиц в России выросла из-за птичьего гриппа.