Россиянам рассказали, каким видам тренировок лучше отдавать предпочтение зимой

Зимой, чтобы поддерживать себя в хорошей физической форме, можно отдавать предпочтение не только лыжам и сноуборду, но и, например, бегу. Об этом «Москве 24» рассказал фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский.

По его словам, для комфортной пробежки в холодное время года важно приобрести специальные кроссовки-внедорожники. Кроме того, можно кататься на специальном велосипеде, продолжил эксперт.

«Самое главное при езде на велосипеде в морозы — шины. Производители давно предлагают зимнюю резину, которая сохраняет мягкость в холод. Также в нее интегрированы шипы, что позволяет ездить по льду. Еще важно обработать цепочку и звездочки велосипеда специальной «зимней» смазкой, которая не густеет при низких температурах», — уточнил Каневский.

Еще один вариант — норвежская ходьба, для которой нужно приобрести палки. Также для нее важна правильная обувь, например, ботинки для трекинга или те же кроссовки-внедорожники.

«Помните: тренировки в сильный мороз – это повышенная нагрузка на организм и более высокие риски переохладиться. Именно поэтому такие занятия необходимо устраивать строго в правильно подобранной экипировке», — заключил тренер.

Накануне Healthnews сообщал, что выполнимые цели, например, обещание тренироваться десять минут в день, а также немедленное вознаграждение себя после тренировки помогают сохранить мотивацию к физической активности зимой.

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