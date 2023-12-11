Экономист рассказал, какие ошибки чаще всего допускают россияне при накоплении средств

Одной из самых главных ошибок россиян, которые хотят накопить средства, является хранение денег дома. Об этом «Москве 24» рассказал директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

По его словам, такой способ не принесет никаких процентов. Кроме того, в период инфляции деньги теряют в цене, напомнил специалист. Помимо этого, ошибкой также будет пытаться заработать на фондовым рынке, если у вас нет квалификации и опыта, предупредил эксперт.

Он отметил, что проще всего копить денежные средства с помощью банковских депозитов.

«Сегодня при высокой ключевой ставке в 15%, которую, наверное, поднимут еще, банки дают достаточно хорошие проценты по депозитам. Поэтому неквалифицированным игрокам лучше копить только в банковских депозитах и не переходить в фондовые игры или, например, покупки антиквариата», — заключил Остапкович.

До этого эксперты предложили россиянам мотивировать себя на то, чтобы начать откладывать деньги, необычными способами. К примеру, можно запустить интересный челлендж, который заставит откладывать незначительную сумму денег каждый день.

Ранее стало известно, сколько времени россияне копят на автомобиль.