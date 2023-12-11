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Экономист рассказал, какие ошибки чаще всего допускают россияне при накоплении средств

Экономист Остапкович: хранить деньги дома неэффективно для накопления средств

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Pixabay

Одной из самых главных ошибок россиян, которые хотят накопить средства, является хранение денег дома. Об этом «Москве 24» рассказал директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

По его словам, такой способ не принесет никаких процентов. Кроме того, в период инфляции деньги теряют в цене, напомнил специалист. Помимо этого, ошибкой также будет пытаться заработать на фондовым рынке, если у вас нет квалификации и опыта, предупредил эксперт.

Он отметил, что проще всего копить денежные средства с помощью банковских депозитов.

«Сегодня при высокой ключевой ставке в 15%, которую, наверное, поднимут еще, банки дают достаточно хорошие проценты по депозитам. Поэтому неквалифицированным игрокам лучше копить только в банковских депозитах и не переходить в фондовые игры или, например, покупки антиквариата», — заключил Остапкович.

До этого эксперты предложили россиянам мотивировать себя на то, чтобы начать откладывать деньги, необычными способами. К примеру, можно запустить интересный челлендж, который заставит откладывать незначительную сумму денег каждый день.

Ранее стало известно, сколько времени россияне копят на автомобиль.

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