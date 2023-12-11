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Рейс из Нью-Йорка в Ташкент экстренно сел в Петербурге из-за буйного пассажира

В Петербурге из-за буйного пассажира экстренно сел самолет, летевший из Нью-Йорка

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Depositphotos

Самолету авиакомпании Uzbekistan Airways, летевшему из Нью-Йорка в Ташкент пришлось запрашивать вынужденную посадку в аэропорту Санкт-Петербурга. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел утром 11 декабря, воздушное судно следовало в Ташкент, но из-за буйного пассажира на борту, самолету пришлось совершить вынужденную посадку в петербургском аэропорту.

После приземления пассажира — гражданина Узбекистана, мешавшего полету, сняли с рейса и передали сотрудникам полиции.

Воздушное судно продолжит полет в аэропорт назначения.

Ранее в Якутии самолету пришлось вернуться в аэропорт из-за проблем с шасси.

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