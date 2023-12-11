Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве

В Москве ожидается гололедица, снег и до 7 градусов мороза

close
100%
Михаил Воскресенский/РИА Новости

По данным Гидрометцентра России, в понедельник в Москве ожидается облачная погода со снегом, гололедицей и температурой до -7 градусов. Днем температура составит от -7 до -5 градусов.

Ночью на вторник ожидается дальнейшее понижение температуры до минус 9 градусов, а также облачность, снег, местами метель и гололедица. В некоторых районах области возможны снежные заносы.

В Подмосковье в понедельник температура будет колебаться от -10 до -5 градусов. Ночью на вторник столбики термометров могут опуститься до -12 градусов.

Скорость ветра будет составлять 6-11 м/c с юго-востока. Атмосферное давление ожидается около 756 мм ртутного столба.

В связи с аномально холодной погодой, когда среднесуточная температура воздуха будет на 7-14 градусов ниже климатической нормы, в столице и области действует оранжевый уровень погодной опасности до 21:00 понедельника.

Ранее сообщалось, что в Москве на этой неделе ожидается обильный снегопад. При этом температура воздуха будет достигать минус 15 градусов. Такой информацией поделился руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов.

Ранее метеоролог Шувалов предсказал, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами