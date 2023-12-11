Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве

По данным Гидрометцентра России, в понедельник в Москве ожидается облачная погода со снегом, гололедицей и температурой до -7 градусов. Днем температура составит от -7 до -5 градусов.

Ночью на вторник ожидается дальнейшее понижение температуры до минус 9 градусов, а также облачность, снег, местами метель и гололедица. В некоторых районах области возможны снежные заносы.

В Подмосковье в понедельник температура будет колебаться от -10 до -5 градусов. Ночью на вторник столбики термометров могут опуститься до -12 градусов.

Скорость ветра будет составлять 6-11 м/c с юго-востока. Атмосферное давление ожидается около 756 мм ртутного столба.

В связи с аномально холодной погодой, когда среднесуточная температура воздуха будет на 7-14 градусов ниже климатической нормы, в столице и области действует оранжевый уровень погодной опасности до 21:00 понедельника.

Ранее сообщалось, что в Москве на этой неделе ожидается обильный снегопад. При этом температура воздуха будет достигать минус 15 градусов. Такой информацией поделился руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов.

Ранее метеоролог Шувалов предсказал, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.