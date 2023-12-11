Пожар в многоквартирном доме в Сыктывкаре локализован

Сотрудники МЧС России успешно локализовали огонь в жилом восьмиэтажном доме в Эжвинском районе Сыктывкара. Площадь возгорания составляла 170 квадратных метров, пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.

В соответствующем сообщении, опубликованном в Telegram-канале МЧС РФ, говорится: «В Сыктывкаре <...> [сотрудники] МЧС России локализовали пожар в многоквартирном доме на площади 170 квадратных метров».

По информации Главного управления МЧС по Республике Коми, пожар начался в 21:30 по московскому времени в квартире на пятом этаже. Затем огонь распространился на балконы с пятого по восьмой этаж. В результате происшествия были эвакуированы 90 человек, спасены 10 жильцов, из которых трое были переданы медикам.

Предварительная причина пожара пока уточняется.

Для тушения пожара были задействованы более 60 человек и 29 единиц техники, включая 11 автоцистерн и две автолестницы.

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