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Пожар в многоквартирном доме в Сыктывкаре локализован

В Сыктывкаре локализован пожар в жилом восьмиэтажном доме в Эжвинском районе

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МЧС России/РИА Новости

Сотрудники МЧС России успешно локализовали огонь в жилом восьмиэтажном доме в Эжвинском районе Сыктывкара. Площадь возгорания составляла 170 квадратных метров, пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.

В соответствующем сообщении, опубликованном в Telegram-канале МЧС РФ, говорится: «В Сыктывкаре <...> [сотрудники] МЧС России локализовали пожар в многоквартирном доме на площади 170 квадратных метров».

По информации Главного управления МЧС по Республике Коми, пожар начался в 21:30 по московскому времени в квартире на пятом этаже. Затем огонь распространился на балконы с пятого по восьмой этаж. В результате происшествия были эвакуированы 90 человек, спасены 10 жильцов, из которых трое были переданы медикам.

Предварительная причина пожара пока уточняется.

Для тушения пожара были задействованы более 60 человек и 29 единиц техники, включая 11 автоцистерн и две автолестницы.

6 декабря в Санкт-Петербурге загорелась консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова. В здании проводились работы по реставрации.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.

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