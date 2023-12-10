В Брюсселе под усиленной охраной полиции прошел марш против антисемитизма

В центре Брюсселя под усиленной охраной полиции состоялся марш против антисемитизма, сообщает РИА Новости.

Маршрут акции, направленной против участившихся проявлений антисемитизма в Европе, до последнего дня держался в секрете.

Организаторами марша выступили Комитет по координации еврейских организаций Бельгии и Бельгийская лига против антисемитизма. Позднее к ним присоединились политические партии страны и организации по защите иммигрантов.

В заявлении, выпушенном организаторами акции, выражается беспокойство нападениями на евреев, усилившейся антисемитской риторикой, которая проявляется на улицах, в СМИ, в высказываниях политиков.

Лидер Социалистической партии Бельгии Поль Маньетт, принявший участие в марше, заявил о необходимости решительно бороться против антисемитизма, расизма и любых форм дискриминации.

Ранее сообщалось, что ректор Пенсильванского университета Лиз Мэгилл подала в отставку из-за обвинений в антисемитизме.

Ранее Медведев заявил о перспективе столетней войны на Ближнем Востоке.