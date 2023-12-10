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Власти Чечни анонсировали вывоз еще 70 граждан РФ из сектора Газа

Кадыров анонсировал эвакуацию еще 70 россиян из сектора Газа

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Телеграм-канал «Kadyrov_95»

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале объявил о подготовке эвакуации из сектора Газа еще 70 россиян в скором времени.

«Порядка 70 российских граждан <...> будут вывезены в безопасное место», — написал глава региона.

По словам Кадырова, данный вопрос уже оперативно и динамично решается, в том числе силами эвакуационной группы МЧС России.

«Нашим спасателям удалось вернуть на Родину уже 1051 российского гражданина и членов их семей», — заявил политик.

Некоторое время назад специальный борт МЧС доставил в аэропорт Домодедово еще 100 эвакуированных из сектора Газа граждан Российской Федерации и членов их семей.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова ранее заявляла, что в течение месяца из Газы удалось вывезти 898 российских граждан и членов их семей, работа в этом направлении продолжается.

Ранее Кадыров назвал происходящее в секторе Газа геноцидом палестинцев.

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