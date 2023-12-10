Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Врач обозначил пять главных ошибок при лечении простуды

Терапевт Лаврищев посоветовал не применять противовирусные средства при простуде

close
100%
Depositphotos

Врач-терапевт, ведущий специалист сети клиник «Семейная» Александр Лаврищев в интервью газете «Вечерняя Москва» перечислил пять наиболее распространенных ошибок при лечении простуды.

По информации медика, заболевания дыхательных путей на самом деле не связаны с переохлаждением организма, такое состояние провоцирует вирусная или бактериально-вирусная инфекция.

Терапевт посоветовал россиянам вакцинировать от гриппа и коронавируса, так как это является самым эффективным методом профилактики.

Лаврищев признал отсутствие универсальных лекарство против ОРВИ и предостерег от самолечения антибиотиками без показаний лечащего врача.

Случаи заболевания микоплазменной инфекцией начали регистрировать в России, однако появление ее более тяжелых форм не наблюдается, в целом ситуация контролируется, сообщили в Роспотребнадзоре. Данный диагноз ставят в последние дни и в Германии, Италии, США, Франции. Врачи утверждают, что волноваться не о чем — такие эпидемии случаются каждые несколько лет. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее ученые предложили простой способ улучшения здоровья.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами