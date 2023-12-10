Врач обозначил пять главных ошибок при лечении простуды

Врач-терапевт, ведущий специалист сети клиник «Семейная» Александр Лаврищев в интервью газете «Вечерняя Москва» перечислил пять наиболее распространенных ошибок при лечении простуды.

По информации медика, заболевания дыхательных путей на самом деле не связаны с переохлаждением организма, такое состояние провоцирует вирусная или бактериально-вирусная инфекция.

Терапевт посоветовал россиянам вакцинировать от гриппа и коронавируса, так как это является самым эффективным методом профилактики.

Лаврищев признал отсутствие универсальных лекарство против ОРВИ и предостерег от самолечения антибиотиками без показаний лечащего врача.

Случаи заболевания микоплазменной инфекцией начали регистрировать в России, однако появление ее более тяжелых форм не наблюдается, в целом ситуация контролируется, сообщили в Роспотребнадзоре. Данный диагноз ставят в последние дни и в Германии, Италии, США, Франции. Врачи утверждают, что волноваться не о чем — такие эпидемии случаются каждые несколько лет. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее ученые предложили простой способ улучшения здоровья.