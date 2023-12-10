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Предотвращены атаки на израильские объекты на Кипре

Службы безопасности Кипра и «Моссад» предотвратили атаки на объекты Израиля

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Depositphotos

Службы безопасности и правоохранительные органы Кипра вместе с израильской разведкой «Моссад» предотвратили атаки на израильские и еврейские объекты на Кипре со стороны иранской террористической ячейки. Об этом в социальной сети X (бывший Twitter) сообщила канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

«Кипрские органы безопасности и правопорядка совместно со специальными разведывательными подразделениями «Моссада» сорвали планы иранской террористической ячейки по атакам на израильские и еврейские объекты на Кипре», — сказано в заявлении ведомства.

По данным канцелярии, с начала операции в секторе Газа многие израильтяне переехали на Кипр.

В канцелярии также заявили, что обеспокоены в связи с присутствием сил Ирана на Северном Кипре и использованием этой территории «в террористических целях и в качестве площадки для нападения на израильские и еврейские объекты за ее пределами».

До этого официальный представитель МИД Ирана Нассер Канаани заявил, что власти Израиля должны перейти к стабильному перемирию в секторе Газа.

По его словам, речь идет о полной остановке агрессии в регионе и принятии мер для того, чтобы она не повторилась.

Ранее Медведев заявил о перспективе столетней войны на Ближнем Востоке.

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