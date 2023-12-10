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У северных Курил произошло землетрясение

Сейсмолог Семенова: землетрясение магнитудой 5,2 произошло у северных Курил

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Depositphotos

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в воскресенье, 10 декабря, у побережья Курил. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на начальника сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елену Семенову.

По ее словам, землетрясение случилось в 19.51 (11.51 мск) у северных Курил. Эпицентр был расположен в Тихом океане в 70 км северо-восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир, заявила специалист.

Она указала, что жители Северо-Курильска ощутили подземные толчки силой 3 балла. Пострадавших и разрушений нет, тревога цунами не объявлялась.

10 декабря сообщалось, что у побережья Перу произошло землетрясение магнитудой 5,8.

До этого в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре заявили, что землетрясение магнитудой 6,8 произошло в 320 километрах от населенного пункта Туал в провинции Малуку.

Ранее в районе Филиппинских островов произошло мощное землетрясение.

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