Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Атака ВСУ на Курскую область оставила два населенных пункта без света

Старовойт: два населенных пункта Курской области обесточены после атаки ВСУ

close
100%
Павел Львов/РИА «Новости»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Глушковский район Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

По его словам, никто из жителей в результате обстрела не пострадал. Повреждена линия электропередачи, были обесточены поселок Теткино и село Попово-Лежачи. Службы приступят к ремонтным работам, как только это будет безопасно.

10 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские войска за прошедшие сутки обстреляли семь приграничных муниципалитетов региона.

7 декабря губернатор Курской области Роман Старовойт сообщал, что деревня Елизаветовка Глушковского района подверглась обстрелу со стороны ВСУ. По его словам, два домовладения получили повреждения. Он отметил, что власти окажут помощь собственникам в восстановлении и ремонте.

Ранее Старовойт заявил, что украинские военные обстреляли деревню Городище.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами