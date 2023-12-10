Атака ВСУ на Курскую область оставила два населенных пункта без света

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Глушковский район Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

По его словам, никто из жителей в результате обстрела не пострадал. Повреждена линия электропередачи, были обесточены поселок Теткино и село Попово-Лежачи. Службы приступят к ремонтным работам, как только это будет безопасно.

10 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские войска за прошедшие сутки обстреляли семь приграничных муниципалитетов региона.

7 декабря губернатор Курской области Роман Старовойт сообщал, что деревня Елизаветовка Глушковского района подверглась обстрелу со стороны ВСУ. По его словам, два домовладения получили повреждения. Он отметил, что власти окажут помощь собственникам в восстановлении и ремонте.

Ранее Старовойт заявил, что украинские военные обстреляли деревню Городище.