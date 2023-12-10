Около 28 тыс. жителей Саратова остались без отопления из-за аварии на теплосетях

В Саратове из-за аварии на тепловых сетях без отопления остались около 28 тыс. жителей Ленинского района. Городская прокуратура организовала проверку по факту случившегося, рассказали в пресс-службе ведомства.

«В зоне отключения временно находятся более 140 многоквартирных домов и 7 объектов социальной сферы. Также ряду абонентов тепло подается с пониженными параметрами», — сообщил представитель прокуратуры.

Авария, по данным ведомства, произошла на тепловых сетях на улице Куприянова. Сейчас городские службы устраняют неполадки, дело находится на личном контроле прокурора области.

Ранее жительница Электростали пожаловалась на отсутствие отопления и горячей воды.