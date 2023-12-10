Пассажира ударили ножом в новосибирском метро

В новосибирском метро на станции «Площадь Ленина» мужчина получил ножевое ранение, по предварительной информации на него напали подростки. Об этом сообщает «НГС».

Инцидент произошел утром 10 декабря, по сообщениям очевидцев, мужчину ударили ножом подростки на станции метро «Площадь Ленина». Пассажиры сняли на видео, как пострадавшему оказывают медицинскую помощь.

Как сообщили «НГС» в региональном МВД, факт произошедшего подтвержден, обстоятельства поножовщины и личности нападавших устанавливаются. Подробности о состоянии мужчины неизвестны.

Ранее россиянин ударил знакомого жены ножом в глаз после новостей о ее измене.