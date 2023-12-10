Приемных родителей обвинили в истязании ребенка, девочку несколько лет держали в подвале

Иск в суд подала на приемных родителей 20-летняя американка, которая много лет подвергалась истязаниям со стороны своих опекунов. Об этом сообщает Fox News.

Пара из Нью-Гэмпшира, предстанет перед судом за истязание своей приемной дочери. Оливию Аткокайтис усыновили, когда ей было три года. В 2018 году 15-летняя девочка крышкой от пластиковой бутылки выкопала проход из подвала, в котором держали ее мать и отец и сбежала из дома приемных родителей.

Она обратилась в полицию, но подростку не поверили и вернули в семью, лишь спустя несколько она лет обратилась с иском в суд и требует привлечь опекунов к ответственности.

«Родители связывали ее собачьим поводком, заставили стоять в ванне и лили ей в горло острый соус, а затем заставляли есть собственную рвоту. Девочку держали в подвале без отопления, вентиляции и водопровода, окно якобы было закрыто проволочной сеткой, и ее заставляли справлять нужду в ведро», — говорится в судебных документах.

Приемных родителей задержали, но спустя полгода расследования отпустили под залог, не предъявив им обвинений в истязании. Сейчас 20-летняя девушка намерена добиться более сурового наказания для своих опекунов и доказать, что более 10 лет она подвергалась издевательствам.

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