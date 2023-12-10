В Катаре рассказали о причинах освобождения заложников из Газы

Заложники, удерживаемые членами ХАМАС в секторе Газа, были освобождены в результате переговоров, а не из-за военных действий Израиля. Об этом заявил премьер-министр Катара Шейх Мохаммед бен Абдулрахман Аль Тани, сообщает Al Arabiya.

По словам дипломата, Катар продолжит оказывать давление на Израиль и ХАМАС с целью добиться прекращения огня. Он добавил, что шансы на это постоянно уменьшаются.

6 декабря член комитета по здравоохранению Кнессета Ронит Эндевельт заявил, что ХАМАС давал заложникам транквилизаторы и, возможно, другие психоактивные вещества, чтобы они «выглядели счастливыми» на пути к пункту обмена в день освобождения.

До этого военное крыло палестинского радикального движения ХАМАС бригады «Аль-Кассам» сообщило, что предотвратило попытку Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) освободить одного из заложников, удерживаемого в секторе Газа.

Ранее в Белом доме заявили о нежелании Израиля и ХАМАС возвращаться за стол переговоров.