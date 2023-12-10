Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Катаре рассказали о причинах освобождения заложников из Газы

Премьер Катара Аль Тани: заложников из Газы освободили благодаря переговорам

close
100%
Ibraheem Abu Mustafa/Reuters

Заложники, удерживаемые членами ХАМАС в секторе Газа, были освобождены в результате переговоров, а не из-за военных действий Израиля. Об этом заявил премьер-министр Катара Шейх Мохаммед бен Абдулрахман Аль Тани, сообщает Al Arabiya.

По словам дипломата, Катар продолжит оказывать давление на Израиль и ХАМАС с целью добиться прекращения огня. Он добавил, что шансы на это постоянно уменьшаются.

6 декабря член комитета по здравоохранению Кнессета Ронит Эндевельт заявил, что ХАМАС давал заложникам транквилизаторы и, возможно, другие психоактивные вещества, чтобы они «выглядели счастливыми» на пути к пункту обмена в день освобождения.

До этого военное крыло палестинского радикального движения ХАМАС бригады «Аль-Кассам» сообщило, что предотвратило попытку Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) освободить одного из заложников, удерживаемого в секторе Газа.

Ранее в Белом доме заявили о нежелании Израиля и ХАМАС возвращаться за стол переговоров.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами