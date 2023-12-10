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В США торнадо оставил без света 80 тыс. человек и убил шестерых

AP: в США торнадо унес жизни шести жителей штата Теннесси

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StormChasingVideo/YouTube

В штате Теннесси США 9 декабря прошел разрушительный ураган, который оставил без света десятки тысяч местных жителей. Не обошлось без травм и летальных случаев. Подробности сообщило агентство Associated Press (AP).

По данным экстренных служб, во время торнадо погибли шесть человек, включая двухлетнего ребенка. Один из них умер в своем передвижном доме: мощный ветер поднял трейлер в воздух и сбросил его на другой дом. Еще 23 человека получили травмы и попали в больницы. На текущий момент полиции удалось опознать только трех из шесть жертв стихии.

По словам мэра города Кларксвилль Джо Питтса, торнадо причинил штату серьезный ущерб. Отмечается, что более 80 тыс. потребителей в Теннеси остались без электричества в результате стихийного бедствия.

До этого, в ноябре, мощный шторм прошел в Крыму. В результате урагана тысячи жителей полуострова остались без света, а также в регионе было приостановлено движение поездов.

Ранее сообщалось, что в Крыму полностью восстановили нарушенное из-за шторма электроснабжение.

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