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На российско-китайской границе в Приморье открыли КПП

Пограничный пункт «Полтавка» между Приморьем и КНР открылся для грузового движения

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AGENCJA SE/EAST NEWS/РИА Новости

Заместитель председателя правительства Приморского края Николай Стецко заявил, что пограничный пункт пропуска «Полтавка» на российско-китайской границе в Приморье заработал для грузового движения. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, восстановить мост, отремонтировать помещения и обновить технику удалось в рекордный срок, чуть более чем за два месяца.

«Грузовое движение восстановлено. Максимально ускоряем открытие пассажирского. Очень гордо и приятно было работать с неравнодушными и патриотичными коллегами как из государственных ведомств, так и из бизнеса», — заявил Стецко.

До этого стало известно, что число иностранных граждан, посетивших Приморский край с начала 2023 года, увеличилось в 27 раз по сравнению с аналогичным периодом за предыдущий год.

За первые девять месяцев 2023 года в Приморском крае побывали более 133 тыс. зарубежных гостей. При этом в прошлом году соответствующий показатель составил 5 тыс. человек.

Более половины туристов — 56% — являются гражданами Китая. Также в регион приезжали жители Японии, Южной Кореи, Мьянмы, Тайваня, Франции, Мексики и ряда других государств.

Ранее МИД КНР назвал задачу БРИКС.

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