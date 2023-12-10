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Венгерские перевозчики выйдут на акции протеста на границе с Украиной

MKFE: венгерские перевозчики проведут протесты на границе с Украиной

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Global Look Press

Венгерские автоперевозчики с 11 декабря планируют начать протесты на границе с Украиной. Об этом заявил глава Ассоциации венгерских автомобильных перевозчиков (MKFE) Тивадар Арваи, передает РИА Новости.

«Из-за появления украинских перевозчиков на рынке ЕС несколько сот венгерских предприятий оказались на грани разорения», — отметил он, уточнив, что демонстрацию проведут на КПП «Захонь-Чоп».

По словам главы ассоциации, украинские перевозчики — представители совершенно другой экономической и правовой среды, поэтому на них не распространяются правила ЕС. Он обратил внимание, что Евросоюз намерен пересмотреть свое соглашение с Киевом и не допустить, чтобы украинские перевозчики реализовывали свои деловые цели.

8 декабря на границе Польши и Украины образовалась многокилометровая пробка из грузовиков. Отмечается, что очередь фур растянулась на 50 километров.

6 ноября польские перевозчики стали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной.

Ранее стало известно, что Украина перевезет фуры через границу с Польшей по железной дороге.

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