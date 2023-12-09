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Неизвестные связали супругов-пенсионеров и ограбили их квартиру

Во Франции двое грабителей вынесли ценные вещи из дома пожилой супружеской пары

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Sarah Meyssonnier/Reuters

В Париже супружеская пара пострадала от ограбления в своем доме. Об этом сообщает Actu17.

Все произошло 7 декабря в 19-м округе города, когда двое визитеров представились сотрудниками Eau de Paris — компании, отвечающей за водоснабжение в парижских домах, проникли в квартиру и напали на пожилых хозяев. Сначала грабители привязали к стулу 70-летнюю пенсионерку, страдающую болезнью Альцгеймера, а затем ударили и связали ее мужа, пытавшегося вмешаться.

Злоумышленники тщательно обыскали квартиру в поисках ценных вещей и забрали с собой драгоценности, наличные и цифровую технику, после чего скрылись. Пострадавшие остались в шоковом состоянии, и медики оказали им помощь на месте, решив не госпитализировать.

Полиция начала поиск преступников, и вскоре один из подозреваемых был задержан и взят под стражу. Возбуждено дело по факту ограбления с применением насилия и насильственного удержания.

Ранее россиянин украл у прохожей телефон и заснул на месте преступления.

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