Хозяин кафе избил битой посетителя и выгнал его на улицу

В Алтайском крае посетитель кафе пострадал от нападения хозяина заведения. Об этом сообщается в Telegram-канале «Инцидент Барнаул».

26 ноября мужчина пришел в кафе Sabai в селе Троицкое на завтрак. Он заказал два чизкейка, но получил многочисленные удары битой от владельца точки общепита, не успев доесть второй кусок.

«Был один в кафе, общественный порядок не нарушал», — уверяет потерпевший.

Нападавший, по его словам, выгнал его на улицу и не дал забрать оставшиеся в кафе вещи, а также разбил битой его смартфон за 20 тыс. рублей.

«ОВД Троицкий не нашел состава преступления в данном происшествии, уголовное дело не возбуждено», — отметил мужчина. Сейчас он ищет очевидцев инцидента, которые могли видеть часть избиения, продолжившегося на улице.

В пресс-службе полиции Алтайского края, подтвердили поступление сообщения о конфликте, произошедшем в конце ноября, и порекомендовали пострадавшему самостоятельно обратиться в судебные органы для решения вопроса, связанного с возмещением убытков.

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