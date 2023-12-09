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Россиянин украл у прохожей телефон и заснул на месте преступления

В Новокузнецке мужчина украл у прохожей телефон и заснул на месте преступления

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

В Новокузнецке огласили приговор местному жителю, который напал на прохожую из-за телефона. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Кемеровской области.

Житель Новокузнецка напал на девушку и попытался отобрать у нее телефон, россиянка дала отпор и распылила в злоумышленника перцовый баллончик. Грабитель бросился бежать, но споткнулся, упал и заснул на месте преступления.

36-летнего мужчину задержал наряд полиции, в ходе расследования уголовного дела выяснилось, что мужчина уже имел проблемы с законом и был неоднократно судим. Приговором суда ему назначено наказание в виде двух дет и девяти месяцев лишения свободы.

Ранее пьяный подросток устроил погром в супермаркете и заснул.

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