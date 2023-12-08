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Россияне ответили, покупают ли они продукты к Новому году заранее

«КП»: большинство россиян покупают продукты к Новому году заранее

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Pexels

Большинство (69%) россиян закупают продукты к Новому году заранее, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 5 тыс. человек.

36% из них ответили, что считают такую закупку более выгодной, поэтому они ходят за продуктами на протяжении декабря. Еще 33% признались, что покупают заранее консервы, алкоголь или некоторые другие базовые продукты, а остальное — будут докупать в последних числах декабря.

23% респондента сообщили, что не видят смысла делать покупки заранее, потому что в стране нет дефицита. По их мнению, цены на продукты за месяц вряд ли сильно изменятся.

«Не вижу смысла покупать заранее. Еды в магазинах достаточно, как бы тележками ее ни скупали», — сказал участник опроса.

Оставшиеся 8% признались, что не могут заранее закупиться продуктами, потому что их быстро съедают дома. В связи с этим им приходится пополнять запасы несколько раз.

Исследование ЮMoney и «Чек Индекс», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что большинство опрошенных россиян (77%) украшают елку на Новый год, 13% — не ставят, 9% — ставят иногда, 1% — ставят ветки.

Ранее стало известно, что россияне отказываются от ремонта авто, чтобы отпраздновать Новый год.

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