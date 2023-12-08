Пушилин назвал обращение Героя РФ Жоги к Путину просьбой от всего Донбасса

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что обращение председателя Народного совета республики и Героя ДНР Артема Жоги к президенту РФ Владимиру Путину выдвинуться на выборы главы государства, отражает желание всех жителей Донбасса. Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале.

«Артем Жога, обращаясь к президенту, высказал просьбу от всех жителей Донбасса, потому что Донбассу есть, с чем сравнивать, потому что Донбасс переживал разные периоды своей жизни», – заявил глава региона.

Пушилин добавил, что для жителей ДНР Путин — это лидер, который вернул им родину и спас Донбасс от уничтожения. По его словам, в республике нет семьи, которая бы не ценила бы то, что делал и делает президент.

8 декабря Артем Жога заявил о готовности стать доверенным лицом Путина в ходе выборов главы государства.

Позже Жога рассказал о словах российского лидера, который в пятницу, 8 декабря, объявил о своем намерении баллотироваться на новый президентский срок.

Ранее верхняя палата Федерального собрания РФ приняла решение, согласно которому очередные президентские выборы в стране пройдут 17 марта 2024 года.