Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Пушилин назвал обращение Героя РФ Жоги к Путину просьбой от всего Донбасса

Пушилин: Герой ДНР Жога высказал просьбу всего Донбасса в обращении к Путину

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что обращение председателя Народного совета республики и Героя ДНР Артема Жоги к президенту РФ Владимиру Путину выдвинуться на выборы главы государства, отражает желание всех жителей Донбасса. Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале.

«Артем Жога, обращаясь к президенту, высказал просьбу от всех жителей Донбасса, потому что Донбассу есть, с чем сравнивать, потому что Донбасс переживал разные периоды своей жизни», – заявил глава региона.

Пушилин добавил, что для жителей ДНР Путин — это лидер, который вернул им родину и спас Донбасс от уничтожения. По его словам, в республике нет семьи, которая бы не ценила бы то, что делал и делает президент.

8 декабря Артем Жога заявил о готовности стать доверенным лицом Путина в ходе выборов главы государства.

Позже Жога рассказал о словах российского лидера, который в пятницу, 8 декабря, объявил о своем намерении баллотироваться на новый президентский срок.

Ранее верхняя палата Федерального собрания РФ приняла решение, согласно которому очередные президентские выборы в стране пройдут 17 марта 2024 года.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами