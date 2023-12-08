Политолог назвал символичным заявление Путина о выдвижении на выборах

Решение главы государства Владимира Путина объявить о намерении выдвигаться на новый президентский срок во время встречи с героями спецоперации на мероприятии, посвященном Дню Героя Отечества, носит символический смысл, считает политолог, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов.

В беседе с «Газетой.Ru» политолог отметил, что для президента предельно важно чествование героев страны — такова историческая традиция и личное отношение главы государства к защитникам Отечества.

Александр Асафов подчеркивает: президент всегда проявляет большое уважение к героям, дает им возможность почувствовать гордость за себя и страну.

«В экспертном сообществе давно витают вопросы — объявит ли президент о решении выдвинуть свою кандидатуру на выборах в 2024 году, когда это будет сделано и где. Назывались различные версии, площадки, высказывались разные гипотезы на эту тему. Сегодня мы видим, что это сделано на встрече с героями России, в преддверии Дня Героев. Общаясь с президентом, защитники страны задали ему вопрос конкретный вопрос, и он честно и прямо на него ответил, что да — так, как считает, как думает и видит.

По мнению политолога, участники встречи с президентом — солдаты и офицеры, врачи, волонтеры — стремятся выразить ему поддержку, показать, что глава государства является для них лидером, которого они уважают, к мнению которого прислушиваются.

«В этой обстановке, безусловно, заявление Владимира Путина о планах на выдвижение на новый срок уместно и органично. И в этом есть определенный символизм, поскольку герои видят в нем лидера. И россияне понимают, что герои, представляющие лучшую часть нашего общества, вправе выражать свое мнение», — заключил Александр Асафов.

8 декабря в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца состоялась церемония вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России. Во время личной беседы с несколькими участниками церемонии Владимир Путин объявил о решении выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента РФ в 2024 году.

Накануне фонд «Общественное мнение» (ФОМ) опубликовал результаты исследования, в котором сообщается, что 70% россиян выступают за новый президентский срок Владимира Путина.