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В московском метро произошла драка из-за громкой музыки

В метрополитене Москвы две женщины устроили драку из-за громкой музыки

В Москве 56-летняя женщина получила травмы во время конфликта с другой пассажиркой метрополитена. Об этом сообщает прокуратура региона.

По предварительным данным, россиянке не понравилась громкая музыка, которую слушала девушка на сиденье рядом.

На кадрах с места инцидента заметно, как недовольная москвичка делает замечание девушке и, наиболее вероятно, пытается забрать технику. Спустя несколько секунд вторая пассажирка поднимается с места и начинает наносить удары женщине.

Россиянок разняли люди, которые в этот момент находились в салоне. После этого девушка удалилась.

На данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента. Процесс находится на контроле у прокуратуры.

Ранее в центре Петербурга граждане из пяти регионов России устроили массовую драку.

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