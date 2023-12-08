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Кинолог предупредил об опасности поедания снега собакой

Кинолог Голубев: собака может отравиться при поедании снега

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Собака может отравиться при поедании снега во время прогулки. Об этом в интервью РИАМО предупредил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Опасность, по его словам, кроется в токсичных веществах, которые могут попасть в организм питомца.

Эксперт отметил, что если собака попробует снег на вкус во дворе собственного дома ничего страшного не произойдет. Однако на прогулке стоит быть внимательнее. Также, по его словам, стоит насторожиться, если питомец жадно поглощает снег.

«Когда у питомца что-то болит, он может начинать вести себя странным образом или попытаться помочь себе самостоятельно. Например, некоторые собаки могут есть снег по той же причине, что и зелень летом: это помогает вызывать рвоту и очистить кишечник. В любом случае, важно проверить здоровье собаки, если вы замечаете, что пес каждый раз жадно поглощает снег на улице», — отметил кинолог.

Он добавил, что от снега собака может элементарно простудиться. Важные сигналы — это озноб и дрожь, заключил эксперт.

До этого Голубев рассказал, что делать, если собака боится снега. По его словам, важно не заставлять питомца находиться на холоде дольше, чем он может. Также он посоветовал не выносить животное на улицу на руках и не тащить его за поводок.

Ранее кинолог посоветовал во время прогулки с собакой не отвлекаться на решение рабочих вопросов, аудиокниги и важные телефонные разговоры.

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