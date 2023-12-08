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Россиянам рассказали, когда пенсию будут повышать два раза в год

Депутат Бессараб: пенсию в России будут повышать дважды с 2025 года

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Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

Индексацию страховой пенсии в России будут проводить два раза в год, начиная с 2025-го, рассказала «Москве 24» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Начиная с 2025 года первое повышение страховых пенсий для неработающих пенсионеров произойдет с 1 февраля по уровню инфляции за предыдущий год. Второе повышение — с 1 апреля — будет по росту дохода Социального фонда РФ», — отметила депутат.

По ее словам, такие изменения направлены на увеличение доходов пенсионеров, чтобы они были выше установленного уровня инфляции. Бессараб также добавила, что в 2024 году пенсии проиндексируют только один раз по старой схеме. В частности, с 1 января размер выплат для неработающих пенсионеров планируют увеличить на 7,5%.

До этого Светлана Бессараб говорила, что на пенсию в 2024 году могут выйти женщины 1966 и мужчины 1961 годов рождения. Она напомнила, что в 2019 году в России начали поэтапно повышать возраст выхода на пенсию, этот процесс планируют завершить в 2028 году. В итоге пенсионный возраст установят на уровне 65 лет для мужчин и 60 — для женщин. По ее словам, в следующем году, согласно прогнозу, на пенсию выйдут около 500 тыс. россиян.

Ранее россиянам рассказали, когда часть пенсии могут удержать с банковской карты.

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