Гидрометцентр рассказал о погоде в Москве в выходные

В выходные в Москве пройдет снег и заметно похолодает, рассказал в беседе с RT замначальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков. Сильных морозов, по его словам, не будет, так как ощущается действие западного циклона, зато выпадет снег.

В субботу и воскресенье в столице «будет холодно, но без рекордов», отметил синоптик.

«С одной стороны у нас обширный антициклон, который стоит над Уралом и Поволжьем, краем он и нас цепляет. В Сибири и Поволжье уже холодно, и к Москве холод потихоньку подходит. Но с другой стороны, с запада, нас подпирает циклон, который не дает нас сильно (выхолодить)», — пояснил он.

Ночью температура воздуха будет колебаться от 15 до 18 градусов мороза, днем – от 10 до 12 градусов ниже нуля, пройдет небольшой снег. За три дня, по словам Цыганкова, выпадет примерно 10 см осадков.

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