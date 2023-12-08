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Врач рассказала о пользе молочных продуктов для пожилых

Врач Рунихина: молочные продукты снизят риск развития остеопороза у пожилых

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 Freepik.com

Пожилым людям полезно включать в свой рацион молочные продукты, потому что это поможет снизить риск развития остеопороза и саркопении. Об этом «Москве 24» рассказала главный гериатр Москвы Надежда Рунихина.

Она пояснила, что эти продукты позволят избежать дефицита белка и кальция в их организме.

«Кальций необходим для поддержания структуры костной ткани. При его нехватке у пожилого человека может развиться такое заболевание, как остеопороз — изменение плотности ткани костей. На фоне дефицита белка у пожилых происходит изменение структуры мышц, возникает слабость мышц, уменьшается их объем — это проявление саркопении», — уточнила Рунихина.

Врач рекомендует пожилым потреблять около 200–250 мл молока в день. Если у них есть лактазная недостаточность, можно включать в рацион кисломолочные продукты, например, кефир, сыр, творог и йогурт.

Ученые из Университета Южной Австралии до этого выяснили, что средиземноморская диета с повышенным количеством молочных продуктов (сыра, йогурта и молока) может улучшить здоровье кишечных бактерий.

Ранее диетолог перечислил продукты, в которых содержится самый опасный тип жиров.

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