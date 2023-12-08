Дети из Донбасса и Запорожья побывали на самой высокой фабрике мороженого в мире

Дети из Донецка, Луганска и Запорожья, победившие в патриотическом конкурсе «Я — гражданин России», побывали на самой высокой фабрике мороженого в мире «Чистая линия», которая находится в Москве. Всего в необычное путешествие отправились 17 ребят – всем им недавно исполнилось 14 лет, и к поездке приурочили также церемонию выдачи им паспортов, сообщает телеканал «360».

Конкурсанты прочли посвященные России стихи. В качестве победы они выиграли путешествие по известным достопримечательностям столицы и проехали от Красной площади до фабрики мороженого, рассказала председатель регионального отделения Ассамблеи народов России, член Общественной палаты ДНР Виктория Романюк.

«Для детей это новый мир, где можно спокойно ходить, не бояться, не переживать, поэтому для них это вдвойне важно — находиться в Москве, еще и в преддверии Дня конституции», — добавила Романюк.

На фабрике юных гостей познакомили с производством мороженого и шоколада, угостили любимым лакомством. Также ребята побывали на смотровой площадке с видом на Москву. Для детей поездка стала настоящим праздником, считает вице-президент предприятия Армен Бениаминов.

«Это важно, чтобы детям делать праздник, это важно, тем более, мы взрослые, мы — мороженщики, у нас работа такая. Поэтому мы рады принимать этих замечательных детей, этих юношей и девушек», — заключил он.

Завершится поездка сегодня. Дети успеют осмотреть музеи, исторические места и побывать на выставке «Россия» на ВДНХ.

В октябре дети из ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей посетили Москву и Санкт-Петербург по программе «Культурная карта 4+85». Они узнали об истории страны, побывали в музеях и осмотрели главные достопримечательности.

Ранее в МИД назвали количество детей, страдающих от боевых действий в Донбассе.