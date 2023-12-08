Россиянам рассказали, почему не стоит дарить рептилий на Новый год

Рептилий, в том числе, ящериц, черепах, игуану не стоит дарить на Новый год без предупреждения, потому что они требуют особого ухода. Об этом «Москве 24» рассказала ветеринарный врач, герпетолог государственной ветеринарной клиники «Вешняки» Мария Сапарова на фоне увеличения числа объявлений о продаже рептилий в подарок в сети в связи с приближением 2024 года (года Дракона).

«Заводить таких питомцев надо осознанно, предварительно узнав, как их содержать, кормить. Первое, с чего стоит начать будущему владельцу, — это с посещения выставки рептилий. Ведь важно не только увидеть животное на картинке, но и потрогать, подержать его, расспросить о нем тех, кто давно разводит конкретный вид», — отметила Сапарова.

Кроме того, для их содержания нужно приобрести террариум нужного размера, поилку, специальную лампу и другие предметы. Эксперт отметила, что самыми простыми в содержании являются гекконы, эублефары, фельзумы, агамы, но и их она не советует дарить без предупреждения. За этими рептилиями также нужно правильно ухаживать, иначе у них могут появиться травмы или внутренние патологии.

Детский психолог Дарья Дугенцова до этого говорила, что в зависимости от возраста ребенка новогодние подарки будут сильно различаться. Так, если речь идет о малышах до года, то можно подарить специальные коврики для ползанья и грызунки, а вот детям с года до трех нужны игрушки поинтереснее – разные по текстуре, цвету, развивающие.

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