Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российский подросток обвинил отца сверстника в нападении с палкой

В Ростове мужчину обвинили в нападении с палкой на восьмиклассника

close
100%
Shutterstock

В Ростове-на-Дону местная жительница утверждает, что на ее сына напал отец одного из учеников школы, с которым у ее сына был конфликт. Об этом сообщает kp.ru.

По словам женщины, 5 декабря ее сын возвращался из школы домой, когда за ним увязались трое юношей из параллельного класса и стали обзывать его.

«На остановке на улице Станиславского, один из ребят сказал сыну, что позвонит отцу. У моего, видимо, сработал юношеский максимализм. Он ответил, что готов поговорить с папой того ребенка», — поделилась ростовчанка, добавив, что через некоторое время к подросткам действительно присоединился взрослый.

Женщина отметила, что мужчина, ни говоря ни слова, ударил ее сына палкой по голове. После этого подросток убежал, ему помогла прохожая, которая вызвала «скорую».

Юноше диагностировали сотрясение мозга. Его мать написала заявление в полицию на отца ученика восьмого класса. Мужчина свою вину отрицает и утверждает, что подросток расшиб голову сам. Жительница Ростова ищет свидетелей случившегося.

Ранее в школе Волжского мужчина избил одноклассника дочери до сотрясения мозга.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами