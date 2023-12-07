Российский подросток обвинил отца сверстника в нападении с палкой

В Ростове-на-Дону местная жительница утверждает, что на ее сына напал отец одного из учеников школы, с которым у ее сына был конфликт. Об этом сообщает kp.ru.

По словам женщины, 5 декабря ее сын возвращался из школы домой, когда за ним увязались трое юношей из параллельного класса и стали обзывать его.

«На остановке на улице Станиславского, один из ребят сказал сыну, что позвонит отцу. У моего, видимо, сработал юношеский максимализм. Он ответил, что готов поговорить с папой того ребенка», — поделилась ростовчанка, добавив, что через некоторое время к подросткам действительно присоединился взрослый.

Женщина отметила, что мужчина, ни говоря ни слова, ударил ее сына палкой по голове. После этого подросток убежал, ему помогла прохожая, которая вызвала «скорую».

Юноше диагностировали сотрясение мозга. Его мать написала заявление в полицию на отца ученика восьмого класса. Мужчина свою вину отрицает и утверждает, что подросток расшиб голову сам. Жительница Ростова ищет свидетелей случившегося.

Ранее в школе Волжского мужчина избил одноклассника дочери до сотрясения мозга.