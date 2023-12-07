Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россиянка на спор украла 11 кг говядины

В Бурятии женщина на спор украла из магазина 11 кг мяса

close
100%
Depositphotos

Жительница Бурятии вынесла из магазина 11 кг говяжьего филе на пять тысяч рублей. Об этом сообщает «Байкал Daily».

Сотрудники улан-удэнского продуктового магазина просматривали записи с камер видеонаблюдения и обнаружили, что одна из посетительниц похитила мясо.

Женщина прошлась вдоль прилавков, сложила в пакет несколько больших кусков говяжьего филе, а на кассе рассчиталась только за один. Спустя некоторое время подозреваемую в краже удалось задержать.

Росвгардейцам жительница Бурятии призналась, что действительно украла мясо, но сделала это якобы на спор, возбуждено уголовное дело.

Ранее уральский подросток избил продавщицу за отказ продавать алкоголь.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами