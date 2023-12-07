Россиянка на спор украла 11 кг говядины

Жительница Бурятии вынесла из магазина 11 кг говяжьего филе на пять тысяч рублей. Об этом сообщает «Байкал Daily».

Сотрудники улан-удэнского продуктового магазина просматривали записи с камер видеонаблюдения и обнаружили, что одна из посетительниц похитила мясо.

Женщина прошлась вдоль прилавков, сложила в пакет несколько больших кусков говяжьего филе, а на кассе рассчиталась только за один. Спустя некоторое время подозреваемую в краже удалось задержать.

Росвгардейцам жительница Бурятии призналась, что действительно украла мясо, но сделала это якобы на спор, возбуждено уголовное дело.

Ранее уральский подросток избил продавщицу за отказ продавать алкоголь.