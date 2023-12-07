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Эксперты оценили идею лишать операторов лицензий для борьбы с мошенниками

Аналитик Кусков: лишение операторов лицензий не спасет от телефонных мошенников

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Depositphotos

Предложение лишать телефонных операторов лицензий за пропуск звонков мошенников не поможет решить проблему, считает гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков. Сим-карты в России можно приобретать без паспорта, из-за чего звонки с них просто не могут определяться как мошеннические. В первую очередь нужно бороться с такими нелегальными симками, отметил он в беседе с НСН.

У операторов должно быть понимание, на основании какого критерия звонок определять мошенническим, пояснил эксперт. При использовании новой симки звонок не может с первого раза попасть в базу блокируемых мошенников.

«Чтобы обозначить конкретный телефон как мошеннический, нужно проанализировать первый звонок, так как про новую сим-карту никто ничего знать не может. Потом по трафику можно понять, изучить жалобы граждан. Поэтому наказывать можно всех подряд, но я уверяю вас, что операторы не рады мошенникам», — объяснил Кусков.

Лишать операторов лицензии можно будет только если появятся четкие регламенты их работы – сейчас таких норм нет, подчеркнул специалист.

Напомним, Генпрокуратура совместно с Роскомнадзором предложили лишать лицензии операторов сотовой связи за пропуск звонков мошенников на регулярной основе.

Ранее стало известно, что житель Тюмени, которого обманули в Telegram, собирается привлечь к ответственности создателя мессенджера Павла Дурова.

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