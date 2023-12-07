Учащаяся гимназии в Брянске отрицает травлю устроившей стрельбу школьницы

Сестра 14-летней девочки, устроившей стрельбу в брянской школе, говорила, что ее не травили одноклассники. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на одноклассницу сестры-близняшки стрелявшей.

«Ее травили в классе? Она ответила, что нет. Может, дома что-то произошло? Она сказала, что ничего не произошло, все нормально, вчера у папы был день рождения», — поделилась собеседница агентства.

До этого декан факультета «Экстремальная психология» Московского психолого-педагогического университета, психолог Дмитрий Деулин рассказал «Газете.Ru», что поступок школьницы из Брянска можно объяснить влиянием на подростка извне, заменой большой части реальных социальных контактов виртуальными, а также спутанностью сознания.

Telegram-канал Mash сообщал, что устроившая стрельбу в брянской школе девочка поссорилась с одноклассницей из-за мальчика, предположительно, это могло стать причиной ее поступка.

Ранее сотрудников Росгвардии направили в Брянск после стрельбы в школе.