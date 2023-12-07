Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Учащаяся гимназии в Брянске отрицает травлю устроившей стрельбу школьницы

Учащаяся брянской гимназии: устроившую стрельбу девочку в классе не травили

close
100%
«Baza»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Baza»

Сестра 14-летней девочки, устроившей стрельбу в брянской школе, говорила, что ее не травили одноклассники. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на одноклассницу сестры-близняшки стрелявшей.

«Ее травили в классе? Она ответила, что нет. Может, дома что-то произошло? Она сказала, что ничего не произошло, все нормально, вчера у папы был день рождения», — поделилась собеседница агентства.

До этого декан факультета «Экстремальная психология» Московского психолого-педагогического университета, психолог Дмитрий Деулин рассказал «Газете.Ru», что поступок школьницы из Брянска можно объяснить влиянием на подростка извне, заменой большой части реальных социальных контактов виртуальными, а также спутанностью сознания.

Telegram-канал Mash сообщал, что устроившая стрельбу в брянской школе девочка поссорилась с одноклассницей из-за мальчика, предположительно, это могло стать причиной ее поступка.

Ранее сотрудников Росгвардии направили в Брянск после стрельбы в школе.

Все новости на тему:
Стрельба в брянской школе
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами