В России освободят малоимущих от комиссии на оплату ЖКХ

Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект об отмене банковских комиссий с обязательных коммунальных платежей только для физических лиц из числа нуждающихся в социальной поддержке. Перечень категорий граждан установит правительство. Об этом сообщает ТАСС.

В редакции первого чтения речь шла о том, что действие норм законопроекта может распространяться на всех физических лиц. В поправках же указано, что комиссия за просроченную или неполную оплату коммунальных услуг не будет взиматься с физических лиц из числа нуждающихся в социальной поддержке. Закон в случае принятия вступит в силу с 1 июля 2024 года.

Перечень нуждающихся в соцподдержке установит правительство России. Данная норма закрепляется в Жилищном кодексе.

Против отмены комиссии на оплату ЖКХ для всех физических лиц выступил Национальный совет по финансовому рынку (НСФР). В финорганизациях посчитали, что подобные льготы можно предоставить только для пенсионеров и малоимущих.

Ранее в Госдуме предложили увеличить скидку на ЖКХ для ряда ветеранов боевых действий.