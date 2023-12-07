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В России освободят малоимущих от комиссии на оплату ЖКХ

Дума приняла во II чтении проект об отмене комиссии на оплату ЖКХ для малоимущих

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект об отмене банковских комиссий с обязательных коммунальных платежей только для физических лиц из числа нуждающихся в социальной поддержке. Перечень категорий граждан установит правительство. Об этом сообщает ТАСС.

В редакции первого чтения речь шла о том, что действие норм законопроекта может распространяться на всех физических лиц. В поправках же указано, что комиссия за просроченную или неполную оплату коммунальных услуг не будет взиматься с физических лиц из числа нуждающихся в социальной поддержке. Закон в случае принятия вступит в силу с 1 июля 2024 года.

Перечень нуждающихся в соцподдержке установит правительство России. Данная норма закрепляется в Жилищном кодексе.

Против отмены комиссии на оплату ЖКХ для всех физических лиц выступил Национальный совет по финансовому рынку (НСФР). В финорганизациях посчитали, что подобные льготы можно предоставить только для пенсионеров и малоимущих.

Ранее в Госдуме предложили увеличить скидку на ЖКХ для ряда ветеранов боевых действий.

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