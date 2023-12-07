Врач назвала причины постоянного чувства голода

Чувство голода зависит не только от продуктов питания и режима дня, но и от уровня сахара в крови, гормонального баланса и способности организма усваивать питательные элементы. Об этом в интервью РИАМО рассказала диетолог, нутрициолог Лилия Стародубцева.

«Из-за гормонального дисбаланса и высокого сахара все время хочется есть, человек перекусывает, сахар таким образом поддерживается высоким, круг замыкается», — отметила диетолог.

Она добавила, что причинами постоянного чувства голода могут быть также нарушения работы желудочно-кишечного тракта, желчного пузыря и проблемы с микрофлорой. Из-за этого организм усваивает мало питательных веществ и все время находится в состоянии дефицита.

До этого Стародубцева отмечала, что цельные крупы, бобовые, яйца, мясо и рыба хорошо насыщают организм, позволяя долго испытывать чувство сытости. Белок, по ее словам, лучше всего сочетать с овощами и зеленью, а крупы употреблять в первой половине дня.

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