В Госдуме поддержали меры против артистов с антироссийской позицией

Артистов с антироссийской позицией нельзя допускать к государственным средствам – с таким мнением согласилась зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. В беседе с RT она призналась, что поддержала бы подобную меру.

В России действительно есть случаи, когда в проектах с госфинансированием принимают участие деятели культуры, выступавшие с антироссийской риторикой, заявила Драпеко.

«Если доказано, что человек выступает против государственной политики и государственной позиции, то, конечно, не надо его допускать до использования государственных средств», — убеждена она.

Напомним, с предложением ограничить участие артистов с антироссийской позицией в реализации культурных проектов за счет средств государства вышел депутат Госдумы Евгений Фёдоров. Он призвал Минкульт принять соответствующий нормативный акт.

Ранее россияне рассказали, кого они хотели бы видеть на новогоднем «Голубом огоньке».